Украинская певица жестко осадила критиков своего поста на русском языке

Украинская певица Кира Мазур опубликовала в соцсети пост на русском языке. Под сообщением набежали критики с оскорблениями, которым исполнительница ответила в жесткой форме.

Пост на русском языке Мазур выложила на своей странице в Facebook. Исполнительница заявила, что имеет право петь на русском, чем и вызвала негодование украинских пользователей. Подписчики стали писать ей, что у нее нет «проукраинских взглядов», а также осудили за использование «московитского языка». В итоге певице пришлось удалить свой пост.

Позже Мазур опубликовала новое сообщение, где написала, что говорит на четырех языках и выступает за мир во всем мире. По словам певицы, она всеми руками и ногами за Украину.

«Но в нашем ′′демократическом многонациональном и независимом государстве′′ уже гнобят всех и вся. Вот почему она трещит по швам, чего и хочет враг. И вместо того, чтобы поддерживать друг друга, неважно, кто вы и на каком языке говорите, мы просто уничтожаем друг друга», — заявила Мазур.

Она добавила, что считает русский язык частью украинской истории. Кроме того, на русском языке говорит половина страны. Мазур отметила, что не будет изменять себе и будет продолжать говорит н всех языках, которых захочет.