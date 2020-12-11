Украинская певица захотела направить россиян на «путь истинный»

Девушка считает, что нельзя рассматривать музыку вне политики. Это лицемерно. Поэтому она считает неприемлемым при сложившихся российско-украинских отношениях летать на гастроли в РФ. Певица надеется, что благодаря ее словам российские поклонники будут смотреть иначе на происходящее и задумаются о том, что «что-то здесь не то».

«Мне нравится думать, что, показывая таким образом несогласие, мы свою публику там тоже как-то направляем на путь истинный», — подчеркнула артистка.

Однако пользователи Сети из России не оценили заявления украинской певицы. Некоторые даже не знали о существовании артистки. Другие заметили, что в соцсетях она пишет на русском. Третьи предложили девушке и дальше не ездить в РФ.

«Вот зачем я это на ночь прочитал? Теперь всю ночь спать не буду. Такая пища для размышлений. Ведь что-то здесь не то! Почему же, ну почему она не ездит с концертами в Россию?» — иронизировал Сергей Филиппов.

Отношения между Россией и Украиной испортились в 2014 году, когда Крым вошел в состав РФ. За такое решение на референдуме проголосовало большинство жителей полуострова. Однако Киев до сих пор надеется вернуться Крым себе.