Украинская партия «Голос» лишила Вакарчука депутатского мандата

«К сожалению, Верховная рада не оставила мне выбора, хоть я и надеялся на уважение коллег к решению свободного человека. Поэтому сегодня я обращаюсь к самым близким людям, членам партии, прошу удовлетворить мою просьбу и прекратить полномочия народного депутата», — приводит сайт слова бывшего депутата.

Вакарчук подчеркнул, что он останется в партии, пока будет полезен и пока сама партия «будет способствовать европейскому развитию Украины». Музыкант готов и в будущем помогать своему детищу.

11 июня экс-депутат Рады объявил о том, что уходит из парламента Украины и из политики вообще. Об этом сообщило агентство RNS. Он отметил, что выполнил свою миссию, так как привел в Верховную раду «профессиональных и порядочных людей».

Вакарчук основал «Голос» в мае 2019 года. Это партия проевропейского и правоцентристского толка.