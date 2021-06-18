Украинская пара, приковавшая себя друг к другу цепью, объявила об окончании отношений

Украинцы Александр Кудлай и Виктория Пустовитова объявили об окончании отношений сразу после того, как сняли со своих рук цепь. Они приковали себя в этом году 14 февраля и проходили так четыре месяца.

«К нашему большому сожалению, мы заканчиваем наши отношения. Это все стало нашим прошлым, к которому мы всегда будем относиться с уважением», — сказала пара в эфире Instagram.

Кудлай отметил, что они все это время были счастливы, но на этом их жизнь не заканчивается.

«Я отпустила того, к кому была прикована цепями и приварена сваркой. Я отказалась от того, кого до безумия любила, кто был дозой кислорода и дирижером ритмичности пульса», — написала девушка в своем Instagram.

Молодые люди сообщили, что они буду вести свои аккаунты по отдельности. Страницу, где публиковались фото из их жизни, продолжит вести Кудлай.

В четверг, 17 июня, в Киеве в присутствии эксперта «Книги рекордов Украины» пара сняла цепь. Блогеры сообщили, что очень гордятся своим достижением. По данным корреспондента «Би-би-си Украина», девушка теперь переедет в другой город.