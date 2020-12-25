Украинская оппозиция раскритиковала обещания властей помешать водоснабжению Крыма

Он рассказал, что оппозиция против таких действий. Она поддерживает Крым и любые действия, которые помогают улучшить условия жизни населения полуострова. Также Бойко уверен, что Украина не сможет ничего сделать.

«Но они не смогут помешать тому, чтобы опреснялась вода в Крыму. Они уже электричество нам „блокировали“, потом воду „закрыли“. Любое их „блокирование“ — это отторжение», — заключил он.