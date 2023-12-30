Мир 30 декабря 2023, 05:29 Украинская нацполиция подготовила особенный «сюрприз» для тех, кто выйдет из дома в Новый год Украинская нацполиция пригрозила повестками всем, кто выйдет из дома в Новый год Freepik

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Правоохранители на Украине начнут задерживать людей, которые выйдут на улицу в новогоднюю ночь во время комендантского часа, потому что ими «очень интересуются» военкоматы. Об этом сообщил заместитель начальника департамента превентивной деятельности Национальной полиции страны Анатолий Серединский, передало издание «Страна.ua».

«Национальная полиция будет доставлять таких людей в райотделы, для того чтобы установить, что произошло в жизни указанного гражданина, который сознательно пошел на нарушение комендантского часа. Также этими людьми очень интересуются наши центры комплектования (военкоматы — прим. ред.)», — сказал он.

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Ранее подозреваемый в государственной измене и содержащийся в киевском следственном изоляторе депутат Рады Александр Дубинский заявил, что закон о мобилизации на Украине примут как можно быстрее, потому что украинские власти хотят показать западным союзникам готовность к продолжению конфликта, а также к получению новой поддержки.

По его словам, инициативу с «драконовскими нормами» составляли в офисе главы Украины Владимира Зеленского и проект не был личной инициативой кабинета министров.