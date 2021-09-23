Украинская модификация советского Т-72 была замечена в Харькове

В Харькове на полигоне была замечена модификация советского Т-72, разработанного в 1990-х годах. Все это время машина находилась в цеху танкового производства Харьковского конструкторского бюро машиностроения. Об этом рассказала «Российская газета».

Модификация советского танка была спроектирована и разработана для продажи на экспорт. В ее изготовлении принимали участие чешские и французские специалисты. Машину оборудовали панорамным прицелом SFIM, чтобы можно было находить цель в ночное время на расстоянии 3000 метров.

В кормовой части корпуса появилась вспомогательная силовая установка, которая должна обеспечивать электроэнергией оборудование танка при неработающем основном двигателе 6ТД мощностью 1000 лошадиных сил.

Танк Т-72МП принимал участие в различных оборонных выставках, однако остался невостребованным. Эксперты предполагают, что сейчас машину используют для отработки узлов другой бронетехники.

Ранее необычная модификация российского танка была замечена в Белоруссии. Среди техники гвардейской Кантемировской дивизии оказался танк Т-80УМ2 с установленной защитой «Дрозд-2».