Мир 04 апреля 2024, 20:15 Украинская модель разбилась на Ferrari в Италии la Repubblica: украинская модель Краевская разбилась на Ferrari в Италии Pxhere

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Украинская модель Анна Краевская разбилась в Пьемонте на спортивном автомобиле Ferrari. Как сообщила газета la Repubblica, за рулем машины был 40-летний сербский диджей Хюсни Кестай, известный под псевдонимом Dj Style Q. Пара ехала на скорости 200 миль в час.

«Опознать тело следователям дорожной полиции помогло заявление об исчезновении, поданное в швейцарскую полицию друзьями девушки», — написали авторы материала.

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Машина ехала в сторону границы со Швейцарией. На скорости она потеряла сцепление с асфальтом и врезалась в ограждение на автостраде. От удара авто буквально разломилось пополам, и одно из передних колес отскочило на десятки метров.

«Передняя часть автомобиля практически исчезла», — добавили журналисты.

На место происшествия прибыли врачи и пожарные, но сделать ничего не удалось.

По предварительным данным, за несколько часов до аварии диджей выступал в клубе. Мужчина женат и у него двое детей 11 и 14 лет, которые живут в Косове с матерью.

«Кестай погиб вместе с моделью, родившейся в Одессе, но проживающей в Швейцарии, которая сидела рядом с ним», — добавили авторы материала.

Ранее крупная авария в Италии произошла с участием автобуса, который упал с эстакады. Погиб 21 человек, еще 12 получили травмы. Из-за аварии сообщение поездов между Местре и Венецией временно остановили.