Мир 22 января 2024, 04:28 Украинская модель прикрыла интимные места шевронами с тризубом Украинка Митина прикрыла на фотосессии грудь и пах шевронами с символикой страны Freepik

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Украинская модель Анастасия Митина снялась в фотосессии, прикрыв свои интимные места шевронами с национальной символикой Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Бушующий мир».

Девушка позировала для журнала.

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«Грудь прикрыта флагами Украины, а женское лоно — шевроном с гербом», — уточнил канал.

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