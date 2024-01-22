22 января 2024, 04:28
Украинская модель прикрыла интимные места шевронами с тризубом
Украинка Митина прикрыла на фотосессии грудь и пах шевронами с символикой страны
Украинская модель Анастасия Митина снялась в фотосессии, прикрыв свои интимные места шевронами с национальной символикой Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Бушующий мир».
Девушка позировала для журнала.
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«Грудь прикрыта флагами Украины, а женское лоно — шевроном с гербом», — уточнил канал.
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Соцсети
Украина
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