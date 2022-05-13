«Украинская мать» шокировала жителей Болгарии

Напротив памятника Советской армии в Софии появилась скульптура «Крик украинской матери», которая вызвала удивление со стороны болгар.

Скульптура является авторской работой Недельчо Костадинова. По его замыслу, она должна якобы передать страдания украинского народа.

Пользователи в социальных сетях пошутили, что такие скульптуры стоит ставить где-то возле замка Дракулы в Румынии, написал RT.

Некоторые предположили, что украинская мать просит президента Владимира Зеленского прекратить нынешнюю ситуацию в стране.

Накануне власти Латвии приняли решение о сносе памятника Освободителям Риги.