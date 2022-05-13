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    13 мая 2022, 13:41

    «Украинская мать» шокировала жителей Болгарии

    Скульптура «Крик украинской матери» в Болгарии вызвала неоднозначную реакцию в Сети

    Максим Зинкин

    Напротив памятника Советской армии в Софии появилась скульптура «Крик украинской матери», которая вызвала удивление со стороны болгар.

    Скульптура является авторской работой Недельчо Костадинова. По его замыслу, она должна якобы передать страдания украинского народа.

    Пользователи в социальных сетях пошутили, что такие скульптуры стоит ставить где-то возле замка Дракулы в Румынии, написал RT.

    Некоторые предположили, что украинская мать просит президента Владимира Зеленского прекратить нынешнюю ситуацию в стране.

    Накануне власти Латвии приняли решение о сносе памятника Освободителям Риги.