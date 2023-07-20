Мир 20 июля 2023, 10:06 Украинская ловушка. Европа попала в неприятную ситуацию РИА «Новости»: Европа в 2023 году попала в украинскую ловушку РИА «Новости»

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Страны Европы в 2023 году оказались в ситуации, когда расходы на помощь Украине увеличиваются все больше, но никакой выгоды от этого нет. Об этом говорится в материале РИА «Новости».

«Евросоюз активно покрывает дефицит украинского бюджета. При этом в 2022 году на эту цель выделили 11,6 миллиарда евро, а в 2023-м — уже 18 миллиардов евро. Эти деньги тратит Европейский фонд мира», — сказано в статье.

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Всего же до 2027 года Украине выделили еще 12 миллиардов евро. Половины от этой суммы уже нет, поскольку на нее закупили снаряды и вооружение для украинских вооруженных формирований.

«Восточный фланг НАТО тратит на Украину более самоотверженно. Если Германия и США выделили на поставки 0,3% от своего ВВП, то Литва — 1%, Эстония — 1,3%, Латвия — 1,1%, а Польша — 0,7%. Это треть или половина их общих расходов на оборону, так щедро деньги на Украину не тратит никто», — добавили журналисты.

Авторы материала уверены, что в будущем Европе придется делать выбор: двигаться в сторону собственной самостоятельности либо положиться на США в части поставок вооружений.

Ранее американские СМИ сообщили, что Запад изменил стратегию в поставках оружия на Украину.