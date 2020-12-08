Украинская фармацевтическая компания «Биолек» наладила выпуск готовой формы вакцины от коронавируса «Спутник V». Все производственные мощности подготовили к работе, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний — АО „Биолек“. Производственные мощности „Биолек“, на которых будет осуществляться выпуск вакцины, соответствуют всем действующим требованиям стандарта GMP», — привело РИА «Новости» сообщение фонда.

Глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 8 декабря приехал в Центр имени Гамалеи. Он встретился с его директором Александром Гинцбургом и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Медведчук обсудил вопросы, связанные с использованием на Украине российской вакцины.

Российская вакцина «Спутник V» стала первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. Его разработали в Институте имени Гамалеи. Промежуточные результаты пострегистрационного этапа клинических исследований показали, что эффективность вакцины составляет уже 95%. Сейчас в России продолжается вакцинация людей из групп риска.