Мир 13 февраля 2024, 08:31 Украинская элита начала переходить на сторону России Глава СВР Нарышкин заявил о случаях перехода киевской элиты на сторону России РИА «Новости»

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Опасения западных стран о переходе некоторых представителей украинской элиты на сторону России стали оправданными, такие случаи уже произошли. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, его слова привела пресс-служба ведомства.

«В Лондоне и Вашингтоне стали опасаться предательства от некоторых представителей элиты на Украине на сторону России, будущего победителя. Первые уже пошли, такие опасения оправданы», — сказал он.

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Глава СВР добавил, что попытки Запада вогнать «в кабалу» близкий для России украинский народ вызывает беспокойство.

«Но высока вероятность того, что планы по назначению спецпосланника на Украине не приведут Великобританию и США к результатам, которые они ждут. Кто бы не занял пост наместника в Киеве, он не сможет оставаться на плаву долго из-за предательства, лести, обманов и интриг», — подчеркнул Нарышкин.

Ранее глава Службы внешней разведки сообщил, что Запад захотел назначить нынешнего главу НАТО Йенса Столтенберга на пост «наместника» на Украине для укрепления механизма внешнего управления на территории, подконтрольной киевскому режиму.