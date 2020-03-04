Украинская экс-министр обвинила Зеленского в предательстве украинцев

Лукаш отметила, что за период президентства Зеленский ни разу не пошел ни с кем на прямой конфликт. По ее словам, он предал интересы украинского народа и потакает политическим силам, которые стараются ослабить его власть и реализовывать собственные интересы.

«Зеленский пытается не поссориться ни с кем. Хочет несколько мужчин за океаном землю — возьмите. Хочет несколько мужчин и женщин в ОВГЗ спекулятивные деньги из украинского бюджета — берите. Хотят олигархи продолжать свои успешные бизнес-проекты — ну, пожалуйста», — заявила экс-министр.