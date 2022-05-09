Украинская девочка подарила цветок русскому солдату в День Победы — видео

Украинская девочка подарила цветок одному из бойцов российской армии на 9 Мая. Видео с юной жительницей освобожденного от украинских националистов Скадовска появилось в соцсетях.

На кадрах видно, как девочка в красной куртке протягивает мужчине в военной форме одуванчик. Российский солдат с улыбкой поблагодарил девочку за подарок.

Ранее российские военные освободили Скадовск от украинских националистов. Город находится в Херсонской области.

В разных городах мира продолжаются праздничные мероприятия по случаю 77-й годовщины Победы. Всероссийский рекорд по длине георгиевской ленты зафиксировали в Москве. Участники акции развернули на ВДНХ полотно общей площадью 2700 квадратных метров. Протяженность ленты памяти составила 366 метров, а ширина — 7,7 метра.