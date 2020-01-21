Украинская делегация в ПАСЕ отказалась от дружбы с российской

Киевская делегация вернулась в ПАСЕ после длительного перерыва. Делегаты вновь отказались от сотрудничества с российскими коллегами.

«С Россией необходимо разговаривать только в рамках международного права. Если в дебатах Россия говорит о неправильных и фейковых нарративах, конечно, мы должны отвечать. Но это не значит, что мы должны дружить с ними», — процитировал портал «Утро.ру» Елизавету Ясько.

Также глава делегации заявила, что украинские депутаты продолжат говорить о «захвате» Крыма.