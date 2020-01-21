    21 января 2020, 22:26

    Украинская делегация в ПАСЕ отказалась от дружбы с российской

    Ирина Нагайникова

    Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько заявила, что новый состав продолжит политику старой делегации. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Киевская делегация вернулась в ПАСЕ после длительного перерыва. Делегаты вновь отказались от сотрудничества с российскими коллегами.

    «С Россией необходимо разговаривать только в рамках международного права. Если в дебатах Россия говорит о неправильных и фейковых нарративах, конечно, мы должны отвечать. Но это не значит, что мы должны дружить с ними», — процитировал портал «Утро.ру» Елизавету Ясько.

    Также глава делегации заявила, что украинские депутаты продолжат говорить о «захвате» Крыма.