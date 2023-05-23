Мир 23 мая 2023, 04:27 Украинская блогерша облилась «кровью» и устроила провокацию на Каннском фестивале Украинскую блогершу Чернобай прогнали с Каннского фестиваля после провокации с «кровью»

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Украинская блогерша Илона Чернобай устроила провокацию на Каннском фестивале. На красной ковровой дорожке она облилась бутафорской кровью, которую пронесла с собой в пакетах за пазухой, написала La Depeche.

Все произошло перед внеконкурсным показом фильма французского режиссера Жюста Филиппо «Кислота». Чернобай достала пакеты и вылила кровь себе на голову.

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«Женщина, одетая в платье цветов украинского флага, вышла на красную дорожку Каннского фестиваля в воскресенье вечером и вылила на себя искусственную кровь», — написало издание.

После этого блогершу немедленно подхватила под руки охрана и быстро вывела из здания. Позже сама Чернобай пожаловалась в соцсетях, что теперь ей запретили посещать и фестиваль, и другие мероприятия.

Ранее сообщалось, что разгневанные поляки в Кракове разогнали поющих гимн украинцев. Ежедневно в течение почти полутора лет украинские активисты устраивали акции у памятника Адаму Мицкевичу.