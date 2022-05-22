Украинская беженка за 10 дней увела мужа у приютившей ее англичанки

Украинская беженка, 22-летняя IТ-менеджер София Каркадым, всего за 10 дней увела мужа у жительницы Западного Йоркшира, 28-летней Лорны Гарнетт. Лорна и Энтони предоставили девушке свой дом как убежище, но той с первого дня нужна была не только крыша над головой, рассказала The Sun брошенная Лорна.

Молодая женщина призналась, что сомневалась, стоит ли принимать в дом незнакомого человека, но решила, что это правильный шаг. И очень быстро пожалела: София почти не разговаривала с ней, хотя хорошо знала английский, зато к приходу Энтони с работы тщательно накладывала макияж, укладывала волосы и надевала соблазнительную одежду.

«Она с самого начала нацелилась на Энтони, решила, что хочет его, и взяла его. Ее не заботило то опустошение, которое осталось позади. Все, что я у меня было, перевернулось с ног на голову меньше чем за две недели», — пожаловалась Лорна.

Первый тревожный «звоночек» она почувствовала в первый же день, когда к София ярко накрасилась и надела топ с глубоким вырезом. Соседка также доложила Лорне, что Тони и София «интимно разговаривали» у входа в дом.

Узнав об измене мужа, Лорна вынуждена была выгнать Софию, однако Тони решил уйти с ней. Супруги прожили вместе 10 лет. По словам Лорны, у них была счастливая семья.

«Я бы никому не запретила принимать беженцев. Но я не хочу, чтобы это случилось с кем-то еще, потому что это было разрушительно», — поделилась Лорна.

По ее мнению, программа приюта для беженцев несовершенна, стоило бы лучше продумать последствия того, что «совершенно незнакомый человек будет жить в вашем доме с вашей женой или мужем».