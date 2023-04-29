Мир 29 апреля 2023, 01:22 Украинская беженка обнажилась перед зрителями британского телешоу Беженка с Украины разделась в эфире популярного британского шоу ради любви Pxhere

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Беженка с Украины по имени Мария стала участницей скандального британского телешоу Naked Attraction. Согласно его правилам, герои раздеваются друг перед другом, написала газета Bristol Post.

В синопсисе выпуска отмечалось, что украинке предстоит попробовать построить романтические отношения в ближайшую среду на телеканале Channel 4. А поможет ей ведущая Анна Ричардсон.

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По правилам шоу, главному герою нужно будет выбрать одного из шести участников и пойти с ним на свидание после эфира. Знакомство кандидатов происходит в необычной форме: они пытаются разговаривать на личные темы будучи обнаженными.

В итоге, в процессе съемок жительница Украины отвергла несколько претендентов, но все же согласилась встретиться с одним из участников.

Ранее жительницы Великобритании пожаловались на беженок из Украины, которые увели у них мужей. По словам одной из британок, в 17 семьях мужья заводили романы с поселившимися в их доме украинками.