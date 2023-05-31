Мир 31 мая 2023, 23:20 Украинская беженка издевалась над детьми и продавала их педофилам в Польше Wyborcza: украинскую беженку в Польше обвиняют в продаже детей педофилам РИА «Новости»

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Польская полиция обвинила беженку с Украины в торговле детьми для предоставления интимных услуг педофилам. Об этом сообщила газета Wyborcza.

«Украинка Светлана П. издевалась над детьми и передавала их педофилам», — сказано в обвинительном документе, который процитировало издание.

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Подозреваемая была руководителем детского дома на Украине. В марте 2022 года женщина перебралась в Польшу вместе с воспитанниками. По документам беженка представлялась опекуншей для несовершеннолетних. Вместе с детьми приезжая остановилась в районе Познани.

Как сообщила прокуратура, фигурантка дела всячески истязала воспитанников «физически и психологически», а помимо издевательств заставляла их заниматься проституцией. Еще женщина не позволяла детям справлять нужду, ограничивала еду и питье. Некоторые из несовершеннолетних подверглись сексуальному насилию.

Следствие установило, что беспредел начался еще на украинской территории и продлился до 8 апреля 2022 года, когда полиции удалось пресечь противоправные действия. Сейчас местные правоохранительные органы устанавливают число пострадавших воспитанников. Само расследование уже завершилось, обвиняемая арестована.

«Для нас все очевидно. Мы будем добиваться сурового наказания. Единственными смягчающими обстоятельствами являются несудимость обвиняемой и частичное признание вины», — заявил представитель прокуратуры Лукаш Вавжиняк.

Ранее в Москве поймали уроженца Таджикистана, который попытался изнасиловать девочку в подъезде. Подозреваемому не удалось совершить преступление, потому что ребенок начал кричать и привлек внимание соседей.