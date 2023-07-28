Мир 28 июля 2023, 03:44 Украинская беженка бросила мужа спустя 30 лет брака ради финна NYT: беженка с Украины ушла вместе с детьми от мужа к финну после 30 лет брака Freepik

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Украинка Татьяна вместе с детьми переехала в Финляндию как беженка, оставив мужа Андрея на родине. Спустя несколько недель она нашла другого мужчину и решила бросить своего супруга ради нового возлюбленного. Историю рассказали в издании The New York Times.

Брак украинской пары на тот момент длился уже почти 30 лет, они успели вырастить двух сыновей. Буквально через несколько недель после переезда их жизнь поменялась.

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«Она позвонила ему и сказала: „Я не хочу продолжать наши отношения. Мне нужно новое место жительства, новые отношения, новое все. Мне нужна новая жизнь“», — написали авторы статьи.

Сначала Андрей не мог поверить в это, но потом ему пришлось согласиться на развод. Мужчина признался, что осуждает Татьяну, но не злится на нее, потому что по-прежнему очень любит.

Авторы материала отметили, что многие беженки с Украины — как замужние, так и свободные — чаще всего не планируют возвращаться домой, и поэтому сразу начинают строить новую жизнь.

Ранее сообщалось, что британцы, открывшие двери своих домов украинским беженцам, организовали онлайн-сообщество обманутых и разочарованных. Среди членов группы — жертвы предполагаемых краж и мошенничества, а также женщины, чьи семьи разрушили молодые украинки.