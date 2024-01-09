09 января 2024, 18:31
Украинская авиация понесла невосполнимые потери — СМИ
MWM: Украина не сможет восполнить потерю истребителей Су-27
Вооруженные силы Украины не смогут восполнить потерю самолетов Су-27, уничтоженных Россией. Об этом написало издание Military Watch Magazine.
По его данным, за последние дни Украина потеряла минимум два самолета Су-27 из немногих оставшихся. Они считались самыми мощными из тех, что были в распоряжении ВСУ.
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«Эта модель истребителей не стоит на вооружении других государств, присоединившихся к Западу, что сделало невозможным восполнение потерь», — указано в материале.
Авторы добавили, что западные партнеры предлагали Украине только устаревшие и менее боеспособные F-16.
Су-27 — тяжелый истребитель четвертого поколения. Его применяют для ракетно-бомбовых ударов по наземным целям, он также может переносить тактические ядерные боеприпасы.
Ранее, 5 января, стало известно, что российская авиация и средства ПВО за неделю сбили самолет Су-27, 253 беспилотника и вертолет Ми-8 ВВС Украины на Донецком направлении. Противник потерял более 1990 солдат, четыре танка и почти 20 бронемашин.
В конце декабря Россия уничтожила три Су-27 в Запорожской и Днепропетровской областях.
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