Мир 04 декабря 2023, 05:11 Украинская армия создала танковую бригаду, не способную атаковать Forbes: ВСУ создали 5-ю танковую бригаду, не способную на масштабную атаку Freepik

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Украинские военные создали 5-ю танковую бригаду, не способную на масштабный удар. Такое мнение выразил обозреватель Дэвид Экс в материале для журнала Forbes.

«Украинская армия наконец сформировала новую танковую бригаду. Технически 5-я танковая бригада появилась в 2016 году. Но шесть лет она существовала преимущественно на бумаге», — написал автор.

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Аналитик отметил, что от нового украинского подразделения не следует ожидать эффективных танковых атак из-за перехода конфликта в позиционную фазу и угроз для техники Украины, пытающейся пройти через заминированные территории.

Эти факторы еще больше усиливают российские беспилотники, оснащенные взрывчаткой, и слабое бронирование немецких танков Leopard 1. Все это указывает на то, что вероятность масштабной танковой атаки со стороны украинских войск очень мала.

Ранее американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что контрнаступление ВСУ не принесло ничего, кроме потери техники и людей. По его словам, 300 танков и 55 других машин уничтожили. Новой техники для замены потерянной у Запада уже нет.