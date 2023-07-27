Мир 27 июля 2023, 04:50 Украинская армия перешла к главной фазе контрнаступления — СМИ NYT: началась ключевая фаза контрнаступления ВСУ РИА «Новости»

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Наступила главная фаза контрнаступления ВСУ. Украинское командование уже определило направление главного удара и начало вводить резервы на передовую. Об этом сообщило издание The New York Times.

В материале сказано, что киевский режим хочет направить удар к югу от Орехова в Запорожской области. Если ВСУ удастся прорвать российскую оборону, то бойцы смогут двигаться на Токмак и Мелитополь у Азовского моря. По данным источников из Пентагона, Украина отправит в бой новые подразделения, которые специально обучены для этой миссии и ранее были в резерве.

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До этого украинские войска действовали на нескольких направлениях, что наблюдатели восприняли как поиск слабых мест у российской армии или обманные ходы, рассчитанные на перенаправление бойцов РФ от главного места удара. Военнослужащие Украины двигались медленно из-за обильных минных полей и недостатка воздушной защиты.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отправляет украинцев на уже проигранное наступление, потому что слушает наставления НАТО, который готов принести его страну в жертву ради своей выгоды.