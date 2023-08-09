Мир 09 августа 2023, 05:37 Украинская армия не смогла дойти даже до основной линии обороны ВС РФ WSJ: у ВСУ не получилось дойти до российских линий обороны и они поменяли тактику РИА «Новости»

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Украинские боевики в рамках своего контрнаступления не сумели дойти даже до основных линий российской обороны. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

«Украина все еще не достигла самой серьезной российской обороны, серий окопов, противотанковых ловушек и других препятствий», — сказано в публикации.

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По мнению военных экспертов, украинской армии потребуются танки Leopard 2 и другая техника западного производства, чтобы добиться продвижения в контрнаступлении.

После неудачного начала ВСУ поменяли тактику. Теперь украинская армия попытается сохранить вооружения, которые были уничтожены в огромном количестве на минных полях в июне. Украинская пехота с подтянутыми резервами намерена вести наступление через заминированные поля.

Ранее экс-аналитик Центрального разведывательного управления ЦРУ США Ларри Джонсон заявил, что российская армия почти полностью уничтожила украинскую систему ПВО. В результате этого самолеты ВС РФ могут почти беспрепятственно летать по всей территории Украины.