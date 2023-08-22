Мир 22 августа 2023, 09:16 Украинская армия на грани краха. Кеннеди-младший раскритиковал американские СМИ за ложь Кеннеди-младший заявил, что СМИ скрыли от американцев правду о положении ВСУ Министерство обороны Украины

Читать 360tv в

Из-за того, что издания США распространяли фейки, американцы не знали, что Вооруженные силы Украины в плачевном положении. Демократ Роберт Кеннеди — младший раскритиковал на своей странице в соцсети X (бывшем Twitter) действия местных СМИ.

«Правда, о которой американцам не говорят, заключается в том, что украинская армия находится на грани краха», — заявил политик.

Реклама

По его словам, даже газета The Washington Post признала провал разрекламированного украинского контрнаступления. Роберт Кеннеди — младший спросил, смогут ли неоконсерваторы признать это и согласиться на решение конфликта мирным путем или же ради репутации продолжат подталкивать мир к ядерной войне.

Роберт Кеннеди — младший приходится бывшему президенту США Джону Кеннеди племянником. Он решил участвовать в выборах 2024 года и сделал несколько громких разоблачительных заявлений, в том числе о наличии биолабораторий на Украине и финансировании протестов.