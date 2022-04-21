Украинская армия атаковала ракетой «Точка-У» птицефабрику в Запорожье

Здание частной птицефабрики в запорожском Токмаке атаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Информации о пострадавших нет, сообщили «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

Удар был нанесен кассетной ракетой «Точка-У». Полностью сгорели автомобили, припаркованные рядом с птицефабрикой, были повреждены жилые дома неподалеку и производственное оборудование.

«Корпуса не пострадали, механические клапаны только. Ущерб я даже не могу передать какой, огромный», — рассказала руководитель одного из подразделений предприятия Людмила Мартынюк.

Она находилась в 13-и километрах от места происшествия, но взрыв слышала. О том, что произошла атака на родную птицефабрику, женщина узнала от начальника охранной службы. Предприятие будут реконструировать, птицу перевезут на другую площадку.

Накануне российские военные сбили две ракеты «Точка-У» в воздухе вблизи населенных пунктов Скилеватое и Донецкое.