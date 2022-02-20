Украинская армия 37 раз обстреляла населенные пукнты ДНР в воскресенье

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается сложной. В воскресенье, 20 февраля, украинские военные 37 раз начинали стрелять по территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя Народной милиции ДНР.

Для обстрела украинские военные 29 раз использовали 122-миллиметровую артиллерию, а также 120- и 82-миллиметровые минометы, выпустив при этом 329 снарядов и мин.

«Также применялись различные типы гранатометов и стрелковое оружие. Всего по территории ДНР выпущено более 527 снарядов, мин и гранат. Под обстрелы попали районы 20 населенных пунктов республики», — сказал представитель Народной милиции ДНР.

Обострение ситуации в Донбассе произошло на этой неделе, когда украинские войска открыли массированный огонь из тяжелых видов вооружения по населенным пунктам ЛНР и ДНР. В ответ Народная милиция открыла ответную стрельбу по позициям противника.

Руководство ЛНР и ДНР в минувшую пятницу, 18 февраля, объявило срочную эвакуацию в Россию женщин, детей и пожилых людей. Они объяснили это угрозой военного наступления со стороны Украины.

По поручению президента России Владимира Путина в приграничных областях начали организацию мест размещения беженцев. Дополнительно российский лидер поручил выдать каждому переселенцу выплату в размере 10 тысяч рублей. Ситуация в Донбассе продолжает оставаться напряженной. Все основные события по эвакуации жителей самопровозглашенных республик доступны в онлайн «360».