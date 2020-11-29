Украинская актриса осудила политику Киева в Донбассе

«Уже есть целые поколения детей, которые пошли в школу и не знают, что такое жить в мире», — отметила Егорова.

Минреинтеграции Украины заявило о планах провести декоммунизацию в Луганской и Донецкой областях после того, как они вернутся под контроль Киева. Егорова подчеркнула, что украинская власть дискредитировала себя действиями в Донбассе и всякого рода заявлениями по этому вопросу. Жители Донбасса не хотят жить по украинским законам из-за закрытия русскоязычных школ, переписывания учебников и искажения истории.

Накануне украинская певица Кира Мазур опубликовала Facebook пост на русском языке, за что ее начали оскорблять. Мазур удалила запись, а потом опубликовала новую. Она заявила, что имеет полное право говорить, писать и петь на русском и считает русский язык частью украинской истории.