Украинок уложили в гробы ради рекламы одежды для покойниц

Украинская студия ритуальных услуг Angels представила первую коллекцию одежду для покойниц. Для рекламных фотографий организация положила моделей в гробы. Снимки студия опубликовала на своей странице в Facebook.

Вся представленная дизайнерами одежда представлена в восточном стиле. Наряды украсили вышивкой и блестящими камнями. Головы «покойниц», по мнению авторов, необходимо покрывать черными платками или подобранными в тон платью. Ранее национальная мемориальная компания Крыма предложила клиентам хоронить покойников в экологических гробах из картона. В ходе кремации они быстро сгорают и позволят не тратить древесину.