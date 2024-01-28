Мир 28 января 2024, 09:18 Украинок пообещали пока не мобилизовывать Депутат Рады Чернев: на Украине нет необходимости в мобилизации женщин Официальный сайт президента Украины

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Женщин на Украине пока не будут вносить в мобилизационные списки. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев украинскому телеканалу «24».

«Я думаю, будет достаточно мужчин для того, чтобы закрыть все потребности, которые есть у Генштаба, и выполнить все задачи», — подчеркнул депутат.

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Он добавил, что такова позиция президента и комитета. Кроме того, в законопроекте о мобилизации указано, что призыву подлежит не «гражданин», а именно мужчины в возрасте 27-60 лет.

Ранее стало известно, что изменения закона о мобилизации на Украине коснутся и граждан страны, которые уехали за границу. Новый проект поставил украинские власти в неудобное положение и вызвал шквал критики.

Сейчас в украинской армии катастрофически не хватает людей. Как отмечали зарубежные СМИ, в республике в связи с мобилизацией возникает множество конфликтов. Люди бегут за границу, чтобы не служить в ВСУ.