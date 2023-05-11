Мир 11 мая 2023, 14:29 Украинку задержали за дебош на борту самолета в Нидерландах Полиция Нидерландов за хулиганство на борту самолета задержала гражданку Украины Unsplash

Читать 360tv в

Украинку арестовали в Нидерландах за нарушение общественного порядка на борту самолета. Об этом сообщила пресс-служба королевской военной полиции страны.

«Вечером 10 мая полицейские задержали гражданку Украины за появление в состоянии алкогольного опьянения и хулиганство на борту самолета», — сообщили в ведомстве.

Реклама

Правоохранители уточнили, что украинка прибыла из Испании в нидерландский аэропорт Роттердам-Гаага. После посадки ее арестовала военная полиция для дальнейшего разбирательства.

Ранее стало известно, что беженцы с Украины провели массовую акцию протеста в Нидерландах из-за плохих условий проживания на военной базе в регионе Гелдерланд.

Они жаловались на отсутствие приватности, санитарные условия и слабое образование для детей. Всего в митинге приняли участие около 10 человек, они принесли с собой флаги страны и плакаты с требованиями к властям.