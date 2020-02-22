Украинку возмутил русскоговорящий педиатр. Теперь дело дойдет до суда
Как рассказала Анастасия Нуца в эфире программы «Окна» на телеканале СТБ, она пошла с дочкой к педиатру в городе Вишневое. Во время приема врач начала говорить по-русски, но женщина попросила ее перейти на украинский язык. Медик несколько раз переводила свои слова по просьбе матери ребенка.
«На третий раз она уперлась и продолжила говорить на своем иностранном языке», — сказала Нуца.
По ее словам, после отказа врача она вышла из кабинета, чтобы позвонить на горячую линию с жалобой. Потом заметила в медицинской карте дочери пояснение педиатра, что «мать отказывается обследоваться у русскоговорящего врача».
При этом надпись на русском языке Нуца прочитала без каких-либо проблем. До этого она сама призналась, что выросла в русскоговорящей семье.
Позже заместитель директора медучреждения сказал, что с педиатром провели беседу. Он также добавил, что переучить врача, который 36 лет работает, нереально. Для этого нет соответствующих механизмов.
Нуца уже отправила жалобу руководству больницы и готова идти с иском в суд.
Летом 2019 года на Украине появился закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». По этому документу жители страны должны использовать только украинский язык почти во всех сферах жизни.