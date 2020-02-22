Украинку возмутил русскоговорящий педиатр. Теперь дело дойдет до суда

Жительница Киевской области сходила со своим ребенком на прием к врачу, который закончился скандалом. Педиатр отказалась говорить на государственном языке, что вызвало возмущение у женщины. В итоге все дошло до жалоб и угроз пойти в суд.

Как рассказала Анастасия Нуца в эфире программы «Окна» на телеканале СТБ, она пошла с дочкой к педиатру в городе Вишневое. Во время приема врач начала говорить по-русски, но женщина попросила ее перейти на украинский язык. Медик несколько раз переводила свои слова по просьбе матери ребенка.

«На третий раз она уперлась и продолжила говорить на своем иностранном языке», — сказала Нуца.

По ее словам, после отказа врача она вышла из кабинета, чтобы позвонить на горячую линию с жалобой. Потом заметила в медицинской карте дочери пояснение педиатра, что «мать отказывается обследоваться у русскоговорящего врача».

При этом надпись на русском языке Нуца прочитала без каких-либо проблем. До этого она сама призналась, что выросла в русскоговорящей семье.

Позже заместитель директора медучреждения сказал, что с педиатром провели беседу. Он также добавил, что переучить врача, который 36 лет работает, нереально. Для этого нет соответствующих механизмов.

Нуца уже отправила жалобу руководству больницы и готова идти с иском в суд.

Летом 2019 года на Украине появился закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». По этому документу жители страны должны использовать только украинский язык почти во всех сферах жизни.