28 января 2024, 16:27
Украинку с патронами задержали в аэропорту Кишинева
Пограничная полиция в Кишиневе задержала украинку за попытку провезти патроны
В аэропорту Кишинева задержали гражданку Украины, пытавшуюся провезти около 80 патронов. Об этом сообщили в пресс-службе пограничной полиции Молдавии.
«В ручной клади пассажира на маршруте Кишинев — Шарм-эш-Шейх пограничная полиция обнаружила 78 патронов», — уточнили в ведомстве.
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Женщина пыталась улететь из республики с боеприпасами, уточнили в пресс-службе. При сканировании багажа 45-летней украинки пограничники и заметили патроны. Их изъяли и отправили на экспертизу. Расследование по делу продолжается.
Ранее украинского пенсионера с чемоданом евро задержали в аэропорту Мюнхена. В багаже 66-летнего мужчины, который собирался улететь из Германии на Кипр, обнаружили и изъяли толстые пачки купюр. Чемодан с деньгами ему передал неизвестный.
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