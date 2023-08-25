Мир 25 августа 2023, 00:33 Украинки станцевали на могиле солдата ВСУ и выложили ролик в Сеть Freepik

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Молодые жительницы Украины станцевали на могиле погибшего солдата ВСУ. Об этом сообщил RT в своем Telegram-канале.

В публикации сказано, что ролик выложила в Instagram* одна из участниц танца. Видео удалили после шквала негатива от пользователей Сети. Потом девушки принесли свои извинения и отметили, что не хотели осквернить память погибших украинских военных, а также «не видели ничего плохого» в содеянном.

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Ранее стало известно, что украинских солдат начали хоронить в раскопанных могилах во Львове. Такие меры пришлось предпринять в связи с нехваткой мест на кладбищах. Безымянные могилы павших в прошлых войнах бойцов стали эксгумировать, чтобы освободить место для новых трупов.

Еще 9 августа свежие безымянные захоронения нашли в Харьковской области. По словам подполковника народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, некоторые из них пометили украинской символикой.

* — соцсеть, которая входит в признанную экстремистской на территории России компанию Meta