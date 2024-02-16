Мир 16 февраля 2024, 00:01 Украинки обиделись на Меган Фокс из-за шутки о надувных куклах Меган Фокс сравнила себя с украинской надувной куклой и вызвала гнев женщин Freepik

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Американская актриса и модель Меган Фокс опубликовала в Instagram* фотографию, под которой иронично написала, что из-за освещения она выглядит на снимке «как украинская надувная кукла». В ответ украинки стали писать, что их оскорбило такое сравнение.

Меган Фокс сфотографировали на афтепати Супербоула в компании певицы Тейлор Свифт, игрока в американский футбол Трэвиса Келси и своего жениха Колсона Бейкера. На снимке актрису запечатлели в толстовке и с черным чокером на шее.

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В подписи к посту звезда описала свой внешний вид. По ее словам, «это была лишь теневая фотография с мобильного телефона», на которой она выглядит как «украинская надувная кукла». Подписчицы с Украины не оценили иронию Фокс и стали ей писать о том, что это очень глупая шутка».

«Очень грубо с твоей стороны так говорить об украинках. Для упоминания в своем посте ты выбрала Украину? Ты действительно глупая надувная кукла», — заявили они.

Актриса не стала молчать и написала, что считает украинских женщин очень горячими, поэтому в ее воображении надувные куклы тоже были бы горячими.

*Instagram — социальная сеть принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.