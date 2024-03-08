Мир 08 марта 2024, 22:02 Украинка записала своих 9 детей на разных мужчин, спасая их от мобилизации РИА «Новости»

Читать 360tv в

На Волыни украинская мать записала своих девятерых детей на разных мужчин, спасая последних от мобилизации. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

На заседании суда женщина заявила, что мужчины в разное время стали отцами ее детей. Однако, по словам обвинителя, всех их официально зарегистрировали в качестве родителей в 2023 году.

Реклама

Ранее правоохранители на Украине задержали на границе с Румынией автобус с мужчинами призывного возраста, которые пытались нелегально покинуть страну. Всего в транспорте находились 34 уклониста.

В конце февраля украинцы пытались отправиться за границу, прикрывшись «легендой» о похоронах бабашки. «Скорбящих» с поминальными венками остановили на контрольном посту. Уклонисты прокололись, не ответив на вопросы пограничника о данных «покойной».

Запрет на выезд и страны в период военного положения вынудил украинцев идти на разные хитрости. Некоторые начали маскироваться под диких животных, чтобы попасть в Европу.