Украинка в США несколько лет выдавала себя за члена семьи Ротшильдов

Украинская эмигрантка Инна Ящишин несколько лет втиралась в доверие к политической элите США, выдавая себя за члена семьи банкиров Ротшильдов. Громким делом о мошенничестве занялось ФБР, сообщила газета Pittsburgh Post-Gazette.

Махинации позволили 33-летней женщине познакомиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Украинка регулярно бывала на поле для гольфа и в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго. Там она встречалась с экс-главой Белого дома и законодателями-республиканцами, представляясь Анной де Ротшильд.

Никакого отношения к семье банкиров Ящишин не имела. Она организовала различные мошеннические схемы, в том числе якобы благотворительные.

Под присягой украинка все отрицала. Женщина заявила, что фальшивые документы на фамилию Ротшильдов получила от своего делового партнера.

Ранее США поразила еще одна история, связанная со «светской» мошенницей — Анной Сорокиной. Россиянка притворялась богатой наследницей из Германии и водила дружбу с известными и состоятельными американцами.