«Хотите, меня убивайте»: украинка с коронавирусом на коленях попросила прощения у односельчан

Жительница украинского села Коленковцы (Черновицкая область) подхватила коронавирус и заразила им своих односельчан. После угроз от них она записала видеобращение, где попросила прощения.

Женщина недавно вернулась из Италии и не стала самоизолироваться. Об этом написал портал «Обозреватель». Украинка активно участвовала в общественной жизни села. В итоге инфицированными оказались ее дети, внуки, глава села, 14 местных жителей.

По ее словам, после этого односельчане грозились сжечь ее дом, расправиться с ее детьми и внуками. Однако, по ее заверениям, вся семья уже вылечилась. Она попросила не убивать родственников за ее проступок.

«Хотите, меня убивайте, режьте, рубите, если от этого что-то изменится. Я прошу у вас прощения», — слезно попросила она в ролике и встала на колени.

Женщина объяснила, что из-за произошедшего она не может выйти из дома и «сидит на сумках». Местная жительница призналась, что у нее заканчивается еда, она и родные «доедают последние макароны». Украинка заявила, что больше ее ноги не будет в Италии.

По информации на 29 марта, 59 человек заразились коронавирусом в Черновицкой области. Все на Украине зарегистрировано 475 случаев. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее украинское правительство ввело карантин в стране. Не работают учебные заведения, метро, запрещены массовые мероприятия. Режим изоляции будет действовать до 24 апреля.

Тем временем цены на продукты в стране продолжают расти. Президент Владимир Зеленский не исключил, что Украину ждет дефолт.