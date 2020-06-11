Украинка рассказала об ужасных условиях для гастарбайтеров в Европе

Она рассказала, что «за последнюю неделю побывала на двух хозяйствах под Варшавой — и везде пытались обмануть, а условия — каторжные». Также женщина пожаловалась, что всех работников разместили в сарае, похожем на хлев, и кормили только вареной картошкой.