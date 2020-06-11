Украинка рассказала об ужасных условиях для гастарбайтеров в Европе
Из-за большого количества желающих поехать на заработки в Европу гастарбайтерам стали предоставлять все менее комфортные условия труда. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на жительницу Луцка Галину Федышин.
Она рассказала, что «за последнюю неделю побывала на двух хозяйствах под Варшавой — и везде пытались обмануть, а условия — каторжные». Также женщина пожаловалась, что всех работников разместили в сарае, похожем на хлев, и кормили только вареной картошкой.