Мир 21 марта 2023, 08:09 Украинка рассказала о бюрократических сложностях беженцев в Британии The Telegraph: украинские беженцы столкнулись с бюрократией в Британии РИА «Новости»

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Украинские беженцы, поверившие в британскую программу «Дома для Украины», столкнулись с бумажной волокитой и «запутанными правилами». Об этом написала живущая в Соединенном Королевстве украинский обозреватель Мария Чаплия в статье для издания The Telegraph.

«Тысячи украинцев быстро присоединились к этой схеме, полагая, что они направляются в сливки Европы. Вместо этого беженцы быстро оказались втянутыми в бесконечный круговорот великой британской бюрократии», — заметила журналистка.

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По ее словам, беженцам пришлось долго ждать вида на жительство, без которого нельзя трудоустроиться; искать курсы английского языка. Украинка отметила, что многие семьи приютили беженцев почти на год и были вынуждены идти на личные жертвы и по-прежнему не могут вернуть свои дома: «единственный способ передать ответственность властям — это сделать беженцев бездомными».

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Власти Британии запустили программу «Дома для Украины» в марте 2023 года. Частные лица, благотворители, общественные организации могли временно предоставить украинским беженцам бесплатное жилье и получать за это компенсации. Правда, СМИ писали, что в выплатах были задержки. Сейчас власти постепенно сворачивают программу.