Украинка пожаловалась на таксиста, который назвал Харьков исконно русским

Водитель такси на Украине назвал Харьков исконно русским городом. Он также поругался с пассажиркой из-за разговоров на украинском языке. Об этом участница этой истории рассказала на своей странице в Facebook.

Спор между таксистом и женщиной разгорелся после ее телефонного разговора. Пассажирка утверждает, что водитель спросил ее, почему она говорит на украинском языке. После этого он назвал клиентку бандеровкой и отправил в «Бандерштату».

«Выслушала столько хейта по поводу украинского, что Харьков является исконно русским городом, что украинский здесь навязывают, заставляют его говорить», — заявила участница конфликта.

Водитель также говорил, что в Донбассе нет российских войск и украинские власти сами все выдумали для зарабатывания денег на войне, добавила женщина.

Отношения между Россией и Украиной ухудшились в 2014 году — после присоединения Крыма к РФ, а также из-за военного конфликта в Донбассе.

Украина не раз обвиняла Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Российские власти отрицают обвинения в свой адрес и называют их неприемлемыми.