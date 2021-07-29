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    29 июля 2021, 10:18

    Украинка пожаловалась на таксиста, который назвал Харьков исконно русским

    Наза Салех Захи

    Водитель такси на Украине назвал Харьков исконно русским городом. Он также поругался с пассажиркой из-за разговоров на украинском языке. Об этом участница этой истории рассказала на своей странице в Facebook.

    Украинка пожаловалась на таксиста, который назвал Харьков исконно русским

    Спор между таксистом и женщиной разгорелся после ее телефонного разговора. Пассажирка утверждает, что водитель спросил ее, почему она говорит на украинском языке. После этого он назвал клиентку бандеровкой и отправил в «Бандерштату».

    «Выслушала столько хейта по поводу украинского, что Харьков является исконно русским городом, что украинский здесь навязывают, заставляют его говорить», — заявила участница конфликта.

    Водитель также говорил, что в Донбассе нет российских войск и украинские власти сами все выдумали для зарабатывания денег на войне, добавила женщина.

    Отношения между Россией и Украиной ухудшились в 2014 году — после присоединения Крыма к РФ, а также из-за военного конфликта в Донбассе.

    Украина не раз обвиняла Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Российские власти отрицают обвинения в свой адрес и называют их неприемлемыми.