Мир 17 сентября 2023, 23:52 Украинка попалась на взятке в шесть тысяч долларов за мужа-уклониста Украинка пыталась за взятку в шесть тысяч долларов вывести мужа из страны Пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

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Спасение мужа от масштабной мобилизации закончилось для жительницы Черкасской области Украины уголовным делом о взятке. Женщина предложила пограничникам шесть тысяч долларов, если они закроют глаза и выпустят супруга из страны. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В ведомстве отметили, что к путешествию семейная пара подготовилась заблаговременно. На пункте пропуска «Ужгород» они сообщили, что едут в Словакию. В ходе прохождения контроля мужчина предъявил вместе с паспортом справку о непригодности к военной службе и выданное ему временное удостоверение.

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Пограничники обратили внимание, что пара очень нервничает и решили проверить документы по базе. Выяснилось, что справка и удостоверение принадлежат другому человеку. Просто так сдаваться женщина не захотела. Она предложила взятку в шесть тысяч долларов. Но пограничники отказались и вызвали на место полицию.

Пару доставили в отдел, где женщине предъявили обвинение в уголовном нарушении за дачу взятки должностному лицу, а ее супругу — статью о подделке документов.

Украинцы давно перестали верить обещаниям руководства, что мобилизацию усиливать не будут. На этом фоне Минобороны страны заявило, что начнет призывать людей с гепатитами, излеченным туберкулезом и бессимптомным ВИЧ.

Кроме того исполняющий обязанности начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной, который заявил о потере 90% личного состава ВСУ за год.