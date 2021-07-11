Украинка получила ожоги 70% тела после попытки сделать селфи

Украинка в погоне за необычным селфи залезла на железнодорожную цистерну. В результате девушка получила удар током и ожоги 70% тела, сообщила «Страна.Ua» со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Все произошло во Львове. Прибывшие на место спасатели сумели достать 26-летнюю пострадавшую при помощи специального оборудования. Девушку передали медикам.

Врачи диагностировали у пострадавшей ожоги 70% тела, сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

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