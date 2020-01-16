Украинка подорвала здоровье на заработках в Польше. Ее бросили умирать на автобусной остановке

По данным издания, женщина нелегально работала на одном из складов в Познани и перенесла инсульт. Она заранее предупредила начальника о плохом самочувствии и попросила вызвать медиков. Работодатель пообещал лично отвезти ее в больницу, но не сделал этого.

Он испугался возможных проблем и вывез украинку подальше от предприятия в другой город. Он оставил ее на автобусной остановке и сообщил правоохранителям, что на лавочке лежит пьяная женщина.

«В декабре 2018 года, после долгих месяцев трудной реабилитации, мы отвезли Оксану (пострадавшая украинка — прим. ред.) в ее село рядом с польской границей. Две недели назад я встретился с ее сестрой и узнал, что Оксана находится там же, в доме своей семьи. А сейчас узнал, что ее не стало», — рассказал украинский консул в Познани Витольд Горовский.