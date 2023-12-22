Мир 22 декабря 2023, 19:51 Украинка отомстила мужу «мобилизацией» на скорой помощи Командование ВСУ: военные на скорой задержали одессита по просьбе его жены Cecilia Fabiano / Global Look Press

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Несколько дней назад по украинскому сегменту соцсетей распространилось снятое в Одессе видео, на котором группа военных силой погрузила местного жителя в машину скорой помощи. На помощь задержанному бросилась женщина, которая помешала спецтранспорту сдвинуться с места. Военные отпустили пару. Пользователи соцсетей увидели в этом случае очередную попытку мобилизации. Объясняться пришлось оперативному командованию «Юг» ВСУ.

На официальной странице ведомства в Facebook* указали, что военные действовали по инициативе супруги задержанного, которая хотела напугать его «мобилизацией». Так она рассчитывала принудить мужчину к согласию на развод, который затянулся из-за спора об имуществе.

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Командование подчеркнуло, что участвовавшие в «розыгрыше» военные подпали под служебную проверку о превышении должностных полномочий. Кроме того, им грозит уголовное дело за попытку похищения человека. Собственную проверку скандального случая начал военкомат Одесской области.

Действующую с февраля прошлого года всеобщую мобилизацию на Украине усилили после больших потерь ВСУ в ходе летнего контрнаступления.

Глава управления информации и прессы украинского Минобороны Илларион Павлюк заявил, что ведомство всеми путями наберет необходимое количество людей. Он подчеркнул, что пока у мужчин есть выбор: пойти добровольно и выбрать подходящую воинскую специальность или дождаться получения повестки.

*Facebook — социальная сеть принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.