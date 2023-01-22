Мир 22 января 2023, 00:13 «Решила не скандалить». Украинка объяснила отказ фотографироваться рядом с россиянкой на конкурсе «Мисс Вселенная» Украинка объяснила отказ сниматься с россиянкой Линниковой на конкурсе «Мисс Вселенная» Публичное достояние

Читать 360tv в

Общая фотосессия участниц конкурса «Мисс Вселенная» чуть не закончилась скандалом. Представительница Украины Виктория Апанасенко отказалась встать рядом с россиянкой Анной Линниковой. О подробностях конфликта сообщило издание Starhit.

По словам Линниковой, она пыталась пообщаться с украинской моделью. Но девушка не шла на контакт и старательно ее избегала.

Реклама

Апанасенко заявила, что не до конца поняла мотивацию российской коллеги, поэтому она повела себя не очень корректно. По ее словам, во время съемки общей фотографии, Линникова спросила можно ли ей встать рядом, но получила отказ.

Реклама

«У меня был выбор — либо вообще уйти, либо отойти чуть дальше. Но там было очень много представителей оргкомитета и СМИ, и я решила не создавать скандал, чтобы это не выглядело истерикой. Поэтому отошла чуть дальше», — рассказала Апанасенко.

Она добавила, что никакого предвзятого отношения к Линниковой никто не испытывал. Остальные участницы общались с ней вполне корректно и дружелюбно. Украинская модель подчеркнула, что старалась свести к минимуму общение с россиянкой и часто даже не смотрела в ее сторону.

Представительницы России и Украины Анна Линникова и Виктория Апанасенко не прошли в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная». Вместе с еще 66 участницами они выбыли из борьбы за корону, которая в итоге досталась представительнице США Р’Бонни Габриэл.