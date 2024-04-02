Мир 02 апреля 2024, 23:43 Украинка обвинила военкомов в смерти сына Жительница Хмельницкого обвинила украинских военкомов в смерти сына РИА «Новости»

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Жительница украинского города Хмельницкий обвинила местных военкомов в смерти ее сына. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Жительница Хмельницкого заявляет, что в территориальном центре комплектования запытали до смерти ее сына Панасюка Андрея», — написали авторы статьи.

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По словам матери погибшего, мужчину задержали в магазине и доставили в военкомат. Над ним стали издеваться, не выпускали из помещения и угрожали ему.

После того, как у него поднялось давление, ему отказались оказать помощь

«Под Авдеевкой помогут», — процитировала женщина слова военкомов.

Украинец, которого доставили в военкомат Светловодска Кировоградской области Украины, покончил жизнь самоубийством в присутствии полицейских.