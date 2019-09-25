Украинец женился на бабушке, чтобы не идти в армию

Житель Винницкой области на Украине женился на своей двоюродной бабушке. Как узнали журналисты, брак нужен был украинцу, чтобы получить отсрочку от службы в армии, но со своей женой он не живет.

Пожилую новобрачную нашел телеканал «1+1». Женщине 81 год, и у нее инвалидность первой группы. Так что, взяв ее в жены, 24-летний двоюродный внук стал ее опекуном и добился отсрочки.

По информации телеканал, они женаты уже два года. Но женщина живет в селе Байковка одна. Соседи рассказывают, что муж редко навещает пожилую женщину. К ней в гости чаще приезжают другие внуки и племянники. Правда, сама пожилая невеста родственника выгораживает. Когда к ней пришли журналисты, молодого человека дома не было, но она сказала, что он приходит к ней каждый день.

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В военкомате подтвердили, что молодой человек не нарушает закон, ведь опекунство дает ему право на отсрочку. Только в ведомстве уверены, что супруги живут вместе.

Опрошенные юристы заметили, что, если в военкомате докажут, что супруги не живут в одном доме и не ведут общего хозяйства, молодого человека могут отправить в армию, несмотря на опекунство.