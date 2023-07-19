Мир 19 июля 2023, 01:52 Украинец зарезал мать, сестру и деда «по совету дьявола» ТСН: украинец объяснил убийство матери, сестры и деда в Харькове «советом дьявола» РИА «Новости»

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Житель Харькова зарезал своих мать, дедушку и сестру. Как сообщил украинский телеканал ТСН со ссылкой на полицию, на преступление 20-летний парень пошел «по совету Люцифера».

«В Харькове 18 июля избрали меру пресечения для 20-летнего парня, который жестоко зарезал 10-летнюю сестру, 49-летнюю мать и 71-летнего дедушку», — сообщили журналисты.

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Преступление молодой человек совершил несколькими днями ранее, 16 июля. Он нанес матери не менее 13 ножевых ранений, сестре — шесть. Затем парень вызвал такси и, угрожая водителю ножом, угнал машину. После этого житель Харькова насмерть сбил прохожего и попытался скрыться. Он бросил авто и побежал во двор жилого дома, там его задержали правоохранители.

На суде парень заявил, что в момент преступления он «разговаривал с дьяволом». Задержанный рассказал, что «Люцифер сам пришел в его голову, посоветовал изменить жизнь и помочь родным», после этого молодой человек убил младшую сестру и дедушку. Свидетелем последнего убийства стала мать молодого человека, поэтому парень убил и ее.

Против задержанного возбудили уголовное дело за преднамеренное убийство, незаконное завладение транспортным средством и нарушение правил ПДД. Подозреваемому грозит пожизненный срок.

Ранее посетитель рынка в Томске зарезал мужчину из-за мандаринов. Подозреваемый взял с прилавка фрукты, но не захотел их оплачивать. Очевидец происходящего сделал мужчине замечание, на что тот вытащил нож, ударил незнакомца два раза в бок и ушел. Спасти раненого не удалось. Сейчас мужчина задержан.